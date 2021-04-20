МЗС запустило кампанію для жителів ЄС: «як не потрапити під санкції»

Міністерство закордонних справ України повідомило, що ініціювало інформаційну кампанію «Дізнайся-Перевір-Дій» для жителів країн Європейського союзу, яка захистить їх від ризику потрапити під санкції.

«Завдання кампанії – донести до європейської громадськості інформацію про важливість санкцій і покласти край спробам Росії використовувати європейських політиків, бізнесменів або митців для легітимізації своїх злочинів на окупованих територіях України», – заявив спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєв.

Кампанія закликає жителів країн ЄС до «трьох простих кроків, які убезпечать від ризиків потрапити під санкції»:

дізнайся про обмеження, запроваджені проти Росії з боку ЄС та України;

перевір інформацію, щоб уникнути несподіваних проблем для свого бізнесу, коли маєш справу з Росією;

дій, щоб запобігти подальшим агресивним діям Росії проти України та інших країн ЄС.

У МЗС нагадали, що Євросоюз запровадив санкції проти Росії після того, як у 2014 році вона окупувала Крим і за її роль у конфлікті на Донбасі.

«Однак замість того, щоб повернутися у правове русло, Російська Федерація почала шукати шляхи обходу санкцій і способи легітимізувати свою присутність на тимчасово окупованих територіях України. З цією метою Росія використовує економіку, культуру, двосторонні контакти. Вона також вкладає значні ресурси для введення в оману європейську громадськість і бізнес, втягуючи їх у незаконні оборудки в окупованому Криму», – заявили у МЗС.