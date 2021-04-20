МЗС запустило кампанію для жителів ЄС: «як не потрапити під санкції»

Міністерство закордонних справ України повідомило, що ініціювало інформаційну кампанію «Дізнайся-Перевір-Дій» для жителів країн Європейського союзу, яка захистить їх від ризику потрапити під санкції.
«Завдання кампанії – донести до європейської громадськості інформацію про важливість санкцій і покласти край спробам Росії використовувати європейських політиків, бізнесменів або митців для легітимізації своїх злочинів на окупованих територіях України», – заявив спецпредставник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макєєв.
Кампанія закликає жителів країн ЄС до «трьох простих кроків, які убезпечать від ризиків потрапити під санкції»:
- дізнайся про обмеження, запроваджені проти Росії з боку ЄС та України;
- перевір інформацію, щоб уникнути несподіваних проблем для свого бізнесу, коли маєш справу з Росією;
- дій, щоб запобігти подальшим агресивним діям Росії проти України та інших країн ЄС.
У МЗС нагадали, що Євросоюз запровадив санкції проти Росії після того, як у 2014 році вона окупувала Крим і за її роль у конфлікті на Донбасі.
«Однак замість того, щоб повернутися у правове русло, Російська Федерація почала шукати шляхи обходу санкцій і способи легітимізувати свою присутність на тимчасово окупованих територіях України. З цією метою Росія використовує економіку, культуру, двосторонні контакти. Вона також вкладає значні ресурси для введення в оману європейську громадськість і бізнес, втягуючи їх у незаконні оборудки в окупованому Криму», – заявили у МЗС.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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