У МЗС України застерегли хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України рекомендує прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані для святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні, пов’язану з війною і російськими обстрілами.

«Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані задля відзначення Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 29 липня.

У МЗС вказують, що в разі відвідання Умані, попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів і зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень.

Єврейський Новий рік – Рош га-Шана – цього року відзначатимуть з 11 по 13 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

В Умані на період Рош га-Шана зазвичай посилюють заходи безпеки.

Минулого року до міста, за даними прикордонслужби України, на святкування, попри застереження з міркувань безпеки, приїхали понад 35 тисяч хасидів.