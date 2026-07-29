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Новини | Політика

У МЗС України застерегли хасидів від поїздок до Умані на Рош га-Шана

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Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані, Черкаська область, 24 вересня 2025 року
Хасиди святкують Рош га-Шана в Умані, Черкаська область, 24 вересня 2025 року

Міністерство закордонних справ України рекомендує прочанам-хасидам утриматися від поїздок до Умані для святкування Рош га-Шана через безпекову ситуацію в Україні, пов’язану з війною і російськими обстрілами.

«Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані задля відзначення Рош га-Шана, врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 29 липня.

У МЗС вказують, що в разі відвідання Умані, попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів і зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень.

Єврейський Новий рік – Рош га-Шана – цього року відзначатимуть з 11 по 13 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

В Умані на період Рош га-Шана зазвичай посилюють заходи безпеки.

Минулого року до міста, за даними прикордонслужби України, на святкування, попри застереження з міркувань безпеки, приїхали понад 35 тисяч хасидів.

«Над Уманню – духовний залізний купол». Як хасиди з усього світу святкують Рош га-Шана в Умані. Фоторепортаж

«Тікун а-Клалі» (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку із псалмів Тегіліму склав раббі Нахман з Брацлава
1/14 «Тікун а-Клалі» (буквальний переклад: «всеосяжне виправлення») – це масова молитва, під час якої зачитується зібрання з десяти псалмів царя Давида, читання яких служить тшувою (покаянням) за всі гріхи. Цю збірку із псалмів Тегіліму склав раббі Нахман з Брацлава
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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На час святкування Рош га-Шана паломники селяться в апартаментах поруч з могилою раббі Нахмана, щоб під час молитви бути якомога ближче до нього
2/14 На час святкування Рош га-Шана паломники селяться в апартаментах поруч з могилою раббі Нахмана, щоб під час молитви бути якомога ближче до нього
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Хасиди носять білий одяг, особливо на свята, бо білий колір символізує чистоту душі та духовність
3/14 Хасиди носять білий одяг, особливо на свята, бо білий колір символізує чистоту душі та духовність
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Штраймл – один із традиційних головних уборів хасидів, який одягають лише у найурочистіші моменти
4/14 Штраймл – один із традиційних головних уборів хасидів, який одягають лише у найурочистіші моменти
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Черга в безкоштовну їдальню для хасидів. У народі її називають «американська їдальня»
5/14 Черга в безкоштовну їдальню для хасидів. У народі її називають «американська їдальня»
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Під час святкування у місті працює зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших
6/14 Під час святкування у місті працює зведений загін із працівників різних служб: оперативників, слідчих, патрульної поліції, поліції діалогу, батальйону поліції особливого призначення, кінологів, вибухотехніків, рятувальників ДСНС, Нацгвардії та інших
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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На Рош га-Шана хасиди мають традицію ходити до озера. Там вони моляться та «скидають свої гріхи у воду»
7/14 На Рош га-Шана хасиди мають традицію ходити до озера. Там вони моляться та «скидають свої гріхи у воду»
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Деякі сприймають це буквально і купаються оголеними
8/14 Деякі сприймають це буквально і купаються оголеними
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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На Рош га-Шана рідко зустрінеш жінок на вулиці. Також під час святкування їм не можна відвідувати могилу цадика (праведника) Нахмана та місця, де їдять чоловіки
9/14 На Рош га-Шана рідко зустрінеш жінок на вулиці. Також під час святкування їм не можна відвідувати могилу цадика (праведника) Нахмана та місця, де їдять чоловіки
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Раббі Нахман заповідав радіти життю та веселитися, зокрема й на його могилі на Рош га-Шана
10/14 Раббі Нахман заповідав радіти життю та веселитися, зокрема й на його могилі на Рош га-Шана
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Під час святкування на вулиці веселиться багато дітей хасидів
11/14 Під час святкування на вулиці веселиться багато дітей хасидів
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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В Умань приїжджають хасиди з усього світу
12/14 В Умань приїжджають хасиди з усього світу
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Зустріч Нового року біля могили цадика (праведника) Нахмана, на думку хасидів, приносить щастя
13/14 Зустріч Нового року біля могили цадика (праведника) Нахмана, на думку хасидів, приносить щастя
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Не всі євреї – хасиди. Хасидизм – це містичне релігійно-філософське відгалуження юдаїзму
14/14 Не всі євреї – хасиди. Хасидизм – це містичне релігійно-філософське відгалуження юдаїзму
Рош га-Шана – єврейський Новий рік, який триває два дні й символізує початок Нового року за юдейським календарем. Для хасидів це час духовного оновлення. Вони прибувають з усього світу в Умань, щоб помолитися біля могили їхнього духовного лідера – раббі Нахмана з Брацлава
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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