Понад 35 тисяч хасидів приїхали до Умані на святкування Рош га-Шана – прикордонники

До Умані на Черкащині для святкування Рош га-Шана, юдейського Нового року приїхали вже понад 35 тисяч хасидів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, прибуття паломників до України через кордон з ЄС і Молдовою спостерігається вже протягом кількох тижнів, але основна кількість приїхала в останні п’ять днів.

«За нашими оцінками, на в’їзд в Україну за ці кілька тижнів прослідувало більше ніж 35 тисяч паломників-хасидів, які в більшості рухалися саме організованими групами. Були і відмови у в’їзді», – сказав Демченко.

За його словами, відмови були пов’язані з проблемами із документами чи наявністю заборони на в’їзд в Україну, винесеної раніше.

Cвято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня. В Умані через це посилили заходи безпеки.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

Минулого року до Умані прибули понад 33,5 тисяч паломників.