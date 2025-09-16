В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана – поліція

В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана, повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Керівник поліції Черкаської області Олег Гудима провів інструктаж для поліцейських. Він заявив про готовність правоохоронців до «будь-якого розвитку подій» і висловив впевненість у забезпеченні правопорядку «на найвищому рівні».

На період святкувань в Умані запроваджено низку обмежень, зокрема: заборону на продаж піротехнічних виробів, алкогольних та слабоалкогольних напоїв у місцях паломництва.



Cвято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня.



Як повідомляла Вінницька ОДА, Вінницька область є транзитною територією на шляху паломників до Умані, їхній маршрут пролягає з аеропортів Молдови та Румунії через пункт пропуску «Могилів-Подільський» та з аеропортів Польщі – залізницею до станції Вінниця, звідки автобусами до Умані. За попередніми оцінками, цього року до України прибуде понад 40 тисяч паломників-хасидів, що більше, ніж у попередні роки.

Минулого року до Умані прибули понад 33,5 тисяч паломників.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.