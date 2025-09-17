Доступність посилання

МЗС нагадує хасидам про неможливість гарантувати їм повну безпеку під час паломництва до Умані

Минулого року до Умані прибули понад 33,5 тисяч паломників
Російська агресія продовжує створювати загрози життю та безпеці людей в Україні, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ від 17 вересня з приводу прийдешнього свята Рош га-Шана.

Відтак відомство закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані, «врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України».

«У разі відвідання Умані попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень», – заявляє відомство.

МЗС просить іноземців враховувати при плануванні поїздок до України:

  • перевантаженість наземного транспортного сполучення та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури
  • брак укриттів для паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані
  • відсутність достатньої кількості медиків і медичних закладів в Умані для медичного обслуговування паломників

По додаткову інформацію та роз’яснення в зв’язку з паломництвом до Умані МЗС рекомендує звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств: Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Державної митниці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації та Уманської міської ради.

Cвято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня.

Читайте також: В Умані посилюють заходи безпеки на святкування Рош га-Шана – поліція

Як повідомляла Вінницька ОДА, Вінницька область є транзитною територією на шляху паломників до Умані, їхній маршрут пролягає з аеропортів Молдови та Румунії через пункт пропуску «Могилів-Подільський» та з аеропортів Польщі – залізницею до станції Вінниця, звідки автобусами до Умані. За попередніми оцінками, цього року до України прибуде понад 40 тисяч паломників-хасидів, що більше, ніж у попередні роки.

Минулого року до Умані прибули понад 33,5 тисяч паломників.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.


