МЗС нагадує хасидам про неможливість гарантувати їм повну безпеку під час паломництва до Умані

Російська агресія продовжує створювати загрози життю та безпеці людей в Україні, йдеться в заяві Міністерства закордонних справ від 17 вересня з приводу прийдешнього свята Рош га-Шана.

Відтак відомство закликає прочан-хасидів, які планують здійснити паломництво до Умані, «врахувати неможливість гарантування повноцінної безпеки іноземним громадянам на території України».

«У разі відвідання Умані попри застереження української влади, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, зокрема обмеження свободи пересування, комендантську годину, посилене патрулювання, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів до осіб, які не дотримуються встановлених обмежень», – заявляє відомство.

МЗС просить іноземців враховувати при плануванні поїздок до України:

перевантаженість наземного транспортного сполучення та можливі затримки руху транспорту через обстріли транспортної інфраструктури

брак укриттів для паломників у місцях їхнього масового перебування в Умані

відсутність достатньої кількості медиків і медичних закладів в Умані для медичного обслуговування паломників

По додаткову інформацію та роз’яснення в зв’язку з паломництвом до Умані МЗС рекомендує звертатися до відповідних міністерств, служб та відомств: Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Державної прикордонної служби, Державної митниці, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Черкаської обласної державної адміністрації та Уманської міської ради.

Cвято Рош га-Шана цьогоріч відзначатимуть з 22 по 24 вересня.

Як повідомляла Вінницька ОДА, Вінницька область є транзитною територією на шляху паломників до Умані, їхній маршрут пролягає з аеропортів Молдови та Румунії через пункт пропуску «Могилів-Подільський» та з аеропортів Польщі – залізницею до станції Вінниця, звідки автобусами до Умані. За попередніми оцінками, цього року до України прибуде понад 40 тисяч паломників-хасидів, що більше, ніж у попередні роки.

Минулого року до Умані прибули понад 33,5 тисяч паломників.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.



