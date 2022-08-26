Росія використовує освіту як засіб пригноблення, Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати – МЗС

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що на тимчасово окупованих територіях Росія використовує освіту як засіб пригноблення, Україна закликає ЮНЕСКО відреагувати.



«На тлі супротиву (місцевих мешканців) Росія погрожує батькам на (окупованих територіях) Херсонщини та Запоріжжя відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб пригноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин», – написав речник МЗС України Олег Ніколенко у твіттері.

Українська влада напередодні повідомляла, що на Херсонщині окупанти погрожують «виселенням і конфіскацією майна» батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто та частина області перебуває під російською окупацією.