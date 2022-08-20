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ОВА: на Херсонщині окупанти погрожують родинам, які не хочуть віддавати дітей на навчання за російськими програмами

За даними голови ОВА, окупанти погрожують «виселенням і конфіскацією майна»

На Херсонщині окупанти погрожують «виселенням і конфіскацією майна» батькам, які не хочуть віддавати своїх дітей на навчання за російськими програмами – повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Росіяни чинять тиск на батьків, які не віддають своїх дітей на навчання в захоплених школах. З вересня в захоплених навчальних закладах області загарбники планують почати навчальний рік за російськими програмами. Родинам, які відмовляються віддавати на таке «навчання» своїх дітей, погрожують виселенням та конфіскацією майна», – написав він у телеграмі.

За даними Янушевича, для попередження окупанти хочуть штрафувати всіх батьків, які не подають заяви про навчання своїх дітей до захоплених шкіл.

В Херсонській області станом на 1 серпня Збройні сили України деокупували 46 населених пунктів.

Російські війська почали штурм Херсону 1 березня. Відтоді місто та частина області перебуває під російською окупацією.

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