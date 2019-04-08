В МЗС назвали пріоритетом вирішення проблеми маргіналізації ромів

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою з нагоди Дня єднання ромів усього світу, який відзначають 8 квітня.

«На сьогодні залишається пріоритетним завданням підготовка оновленого документа, який вступить в дію після завершення ухваленої у 2013 році Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини до 2020 року та, який сприятиме поглибленню комунікації всіх зацікавлених сторін, об’єднаних спільною метою – розв’язання проблем виключення та маргіналізації ромської спільноти у суспільстві та подолання дискримінації», – йдеться у повідомленні МЗС.

За даними МЗС, дипломати продовжать співпрацю з міжнародними партнерами для захисту прав та свобод ромської національної меншини в Україні.ї

Міжнародний день ромів 8 квітня був започаткований на Всесвітньому конгресі ромів у Лондоні у 1971 році. Цього дня представники ромської національності оголосили себе самобутнім народом без єдиної території та визначили свої національні символи – прапор та гімн.