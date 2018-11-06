Україна має виплатити 5 мільйонів гривень ромам, постраждалим від погрому на Одещині – ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини зобов’язав Україну виплатити 5 мільйонів гривень компенсації постраждалим внаслідок погрому ромського табору на Одещині, повідомив у Facebook співзасновник організації «Український інститут з прав людини» Богдан Крикливенко.

Відповідне рішення у справі «Бурля та інші проти України» ЄСПЛ опублікував 6 листопада.

Йдеться про конфлікт, датований вереснем 2002-го року у селі Петрівка на Одещині. За даними суду, після смерті у бійці 17-річного хлопця з цього села група із кількох сотень його односільчан за рішенням сільради почала громити будинки, де жили роми (з одним із яких у загиблого начебто був конфлікт). Перед цим ці будинки відрізали від електрики і газопостачання за рішенням сільради. Поліція при погромі була присутня, але не втручалася, зазначається у тексті судового рішення.

Суд вирішив, що таким чином було порушено право на повагу до приватного життя (стаття 8 Європейської конвенції з прав людини) та заборону дискримінації (стаття 14), а також заборону катувань та поводження, що принижує людську гідність (стаття 3).

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Як раніше повідомляли у Нацполіції, в Україні є понад три тисяч місць компактного проживання ромів, де живуть понад 100 тисяч осіб. Цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на ромські поселення: три – у Києві, одне – у Тернопільській області, ще два – на Львівщині.

Останній з таких нападів стався 23 червня, коли група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром, а 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові завдали поранень ножем. Пізніше поліція затримала вісьмох осіб, підозрюваних у нападі: семеро з них – неповнолітні.