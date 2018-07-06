Князєв: в Україні в таборах живуть понад 100 тисяч ромів

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявляє, що в Україні близько 3100 місць компактного проживання ромів, в таборах проживають понад 100 тисяч ромів.

За його словами, цього року до поліції надійшло шість повідомлень про напади на румунські поселення: три – у Києві, два – Львівська область, одне – у Тернопільській області.

Князєв додав, що наразі поліція зареєструвала дев’ять кримінальних проваджень – з яких чотири за фактами хуліганських дій, три – за ознаками порушення рівноправності громадян.

У поліції зазначають, що всі ці злочини пов’язані із нападами на місця компактного проживання ромів групами радикально налаштованої молоді.

«Мета правопорушень – публічне знищення таких поселень та збурення соціальної напруги в державі. Усі ці напади – добре сплановані та організовані. До них причетні парамілітарні громадські організації, які хибно позиціонують себе захисниками правопорядку, незаконно наділивши самі себе функціями забезпечення публічної безпеки», – наголосив Князєв.

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Останній з таких нападів стався 23 червня, коли група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром, 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові було надано медичну допомогу, у них були колоті рани.

Поліція, отримавши повідомлення від мешканців ромського табору, миттєво прибула на місце трагедії і затримала сімох неповнолітніх і 20-річного організатора нападу і вбивства.