Ромська кров | #ВУКРАЇНІ

Бідність і страх. Роми, після серії нападів на їхні тимчасові табори, повертаються у свої постійні табори на Закарпатті. Чи у безпеці вони у своїх домівках? Кого бояться і як чергують по ночах, аби захистити свої сім'ї? Ексклюзивні кадри з двох найбільших ромських таборів – у Береговому та Ужгороді. #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.