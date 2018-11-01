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01 Листопад 2018, Київ 20:37
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Ромська кров | #ВУКРАЇНІ

Ромська кров | #ВУКРАЇНІ
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Бідність і страх. Роми, після серії нападів на їхні тимчасові табори, повертаються у свої постійні табори на Закарпатті. Чи у безпеці вони у своїх домівках? Кого бояться і як чергують по ночах, аби захистити свої сім'ї? Ексклюзивні кадри з двох найбільших ромських таборів – у Береговому та Ужгороді. #ВУКРАЇНІ – спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «Настоящее Время» про людей, які всупереч всьому змінюють життя на краще, про боротьбу за свої права, про унікальні місця і про унікальні історії успіху.

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