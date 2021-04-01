МЗС: Москві направили ноту через антиукраїнську акцію біля посольства України

Міністерство закордонних справ України заявило про провокації проти співробітників посольства України в Москві і направлення ноти проти цього до російського МЗС.

«30 і 31 березня в Москві невідомі особи розклеїли на парканах навпроти будівлі посольства України в Російській Федерації плакати зі світлинами дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також завдані ушкодження службовому авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці у місті», – йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ України «розглядає цю провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, в якій містяться зобов’язання приймаючої сторони запобігати будь-якому порушенню спокою дипломатичних представництв або образі їхньої гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента».

У МЗС закликали російську сторону вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, недопущення надалі подібних акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів у Росії.

У МЗС Росії ситуацію наразі не коментували.