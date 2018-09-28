В МЗС Росії вимагають розслідувати «огидну акцію» біля Торговельного представництва Росії в Києві

Міністерство закордонних справ Росії висловило своє обурення діями представників українських націоналістичних організацій біля будівлі російського Торговельного представництва в Києві.

«Невідомі особи кинули на територію установи димові шашки, залишили на огорожі написи образливого змісту, спричинили суттєві збитки припаркованому поруч автотранспорту російських дломатів: прокололи шини, відірвали державні реєстраційні знаки, облили фарбою і нечистотами чотири автомобілі, серед яких була офіційна автомашина Тимчасового повіреного у справах Росії в Україні. Уся ця огидна акція супроводжувалася нецензурною лайкою та образами на адресу Росії і її керівництва», – заявляють в дипломатичному відомстві.

В МЗС Росії стверджують, що «витівка» є порушенням Віденської конвенції про дипломатичні відносини з боку України та прямим доказом «потурання з боку офіційного Києва агресивному націоналізму з нацистським відтінком, який набирає силу в країні».

Дипломати заявили, що вручили ноту протесту радникові-посланника Посольства України в Москві, і закликали Київ публічно засудити дії учасників акції.

Напередодні представники націоналістиних організацій влаштували акцію буля будівлі Торговельного представництва Росії в Києві. Як повідомляв журналіст Роман Шовкошитній, акція була «проводами» колишнього керівника «Росспівробітництва» Костянтина Воробйова.