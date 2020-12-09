МЗС України згадало Росію в коментарі до Міжнародного дня пам’яті жертв злочину геноциду

Міністерство закордонних справ України в коментарі до Міжнародного дня жертв злочину геноциду згадало про позицію Російської Федерації щодо штучного голоду в Україні у 30-ті роки минулого століття та депортації кримськотатарського народу в 1944 році.

«Попри встановлені факти, неспростовні дані свідків, шокуючі документи і архівні матеріали, Російська Федерація продовжує заперечувати Голодомор 1932–1933 років як акт геноциду радянського режиму проти українського народу. Це стосується й Депортації кримськотатарського народу 1944 року», – ідеться в коментарі МЗС.

Українські дипломати наводять конкретний приклад політики Москви щодо робіт істориків, які досліджують методи сталінського режиму в Україні.

«У 2015 році Російська Федерація включила статтю Рафаеля Лемкiна, основоположника дослідження злочину геноциду, «Радянський геноцид в Українi» до так званого переліку екстремістських матеріалів. Такі дії російської сторони є показовими, адже співмірним вчиненню злочину може бути лише його заперечення чи виправдання», – наголошують у зовнішньополітичному відомстві України.

Конвенція про запобігання злочину геноциду стала одним із перших міжнародно-правових документів із прав людини, ухвалених 9 грудня 1948 року резолюцією Генеральної асамблеї ООН.