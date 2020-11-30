За вихідні, коли Україна і світ вшановували жертв Великого голоду, на Музей Голодомору зібрали понад 3 млн грн

На краудфандинговій платформі «Зерна правди», яку команда Міжнародного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору спільно з однією із приватних IT-компаній розробила на підтримку Музею Голодомору, за минулі вихідні вдалося зібрати 3 427 278 тисяч гривень, повідомили у понеділок організатори ініціативи.

Згідно з повідомленням, за вихідні, коли Україна і світ вшановували жертв голодоморів, було складено 1843 пожертви з різних куточків світу.

Карта внесків охоплює не лише Україну, а й Канаду, США, Австралію, багато країн Європи, є навіть пожертви із Росії.

Краудфандингова платформа «Зерна правди» була запущена напередодні Дня вшанування пам’яті жертв голодоморів і запрацювала як збір благодійних внесків для створення та реалізації основної експозиції Музею Голодомору, будівництво якого розпочалося після Революції гідності.

Проєкт побудований таким чином, що кожна віртуальна зернина персональна, кожен благодійний внесок відкриває одну зернину з іменем жертви Голодомору. Для того, щоб зробити внесок на платформі «Зерна правди», треба зайти на сайт zernapravdy.org, натиснути кнопку «Зробити внесок», вибрати суму пожертви та заповнити відповідну форму.

Проєкт вже публічно підтримала діаспора, українські митці, підприємці і духовенство.

Усі благодійні внески, зроблені на платформі, потраплятимуть на рахунок фонду Музею Голодомору і будуть використані лише на реалізацію проєкту творення Музею Голодомору, запевняють ініціатори.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.