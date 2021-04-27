МЗС Росії викликало послів Словаччини та країн Балтії

Міністерство закордонних справ Росії викликало до себе на розмову послів Словаччини, Латвії, Литви та Естонії.

«На середу в МЗС викликані посли прибалтійських країн і Словаччини», – заявили в російському міністерстві.

22 квітня Словаччина оголосила про рішення видворити трьох російських дипломатів. Наступного дня Латвія, Литва та Естонія теж заявили, що видворяють російських дипломатів.

Країни видворяли російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, яка заявила про причетність працівників російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах озброєнь у Чехії восени і взимку 2014 року. Поліція Чехії оголосила в розшук двох працівників ГРУ.

Група громадянських розслідувань Bellingcat встановила, що в час біля першого вибуху в Чехії діяли загалом не менш ніж шість офіцерів ГРУ.

Росія не визнає своєї причетності до вибухів у Чехії, попри всі докази.