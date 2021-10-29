У МЗС привітали розширення Швейцарією санкцій проти Росії через Крим

У Міністерстві закордонних справ України привітали розширення Швейцарією санкційного списку у зв’язку з російською анексією Криму.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив подяку федеральному раднику, віце-президенту та голові Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Іньяціо Кассісу під час переговорів у Києві, повідомили напередодні у відомстві.

Перша заступниця очільника МЗС Еміне Джеппар також привітала рішення влади Швейцарії.

«Вітаємо рішення Швейцарії щодо запровадження додаткових персональних санкції проти восьми представників російської окупаційної адміністрації, які причетні до переслідувань кримських татар та інших грубих порушень норм міжнародного гуманітарного права в тимчасово окупованому Криму», – написала вона у твітері.

Джеппар додала, що це рішення є кроком у реалізації домовленостей в рамках саміту «Кримської платформи».

Про розширення пов’язаних з російською окупацією Криму санкцій влада Швейцарії оголосила раніше. До розширеного переліку додали вісім осіб, у тому числі – начальника управління ФСБ Росії в окупованих Криму та Севастополі Леоніда Михайлюка.

Минулого року Швейцарія запровадила санкції проти юридичних та фізичних осіб, пов’язаних з будівництвом Керченського мосту.

2014 року у відповідь на російську анексію українського півострова, а також у зв’язку з подіями на Донбасі США, ЄС та низка інших країн запровадили санкції проти Росії. Відтоді їх кілька разів продовжували та розширювали.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.