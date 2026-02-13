«Я розчарована» – глава МЗС Швеції про нові санкції ЄС проти Росії

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард заявила про розчарування темпами та масштабом нових санкцій ЄС проти Росії.

Виступаючи під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, вона наголосила, що ЄЄ має діяти швидше й рішучіше, особливо в енергетичному секторі.



«Потрібно посилити тиск на Росію. Ми з Фінляндією запропонували в межах 20-го пакета санкцій повну заборону морських послуг для всіх російських енергетичних суден. Енергетика – головне джерело доходів воєнної економіки Росії. Але наразі пропозиція стосується лише нафти, і нам пропонують чекати на G7. У нас немає часу чекати», – сказала міністерка.



«Ми також маємо припинити імпорт російських добрив – це третя за обсягом категорія імпорту до ЄС. Є альтернативи. Я, відверто кажучи, розчарована», – додала Стенергард.

6 лютого Європейська комісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії через її неспровоковану агресію проти України.

Його планують схвалити до четвертої річниці від дня початку цього вторгнення, 24 лютого. Пакет передбачатиме заборону імпорту з РФ металів, також ЄС прагне заборонити імпорт солі, аміаку, гальки, кремнію тощо.