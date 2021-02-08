У МЗС України закликали Twitter заблокувати акаунт МЗС Росії в Криму, якому дали «офіційний» статус

У Міністерстві закордонних справ України закликали Twitter заблокувати акаунт МЗС Росії в окупованому Криму, який отримав позначку, що свідчить про верифікацію профілю.

«На додачу до двох попередніх закликів ми знову наголошуємо, що абсолютно неприйнятно давати позначку про верифікацію так званому «представництву МЗС Росії в Криму» у той час, як вся міжнародна спільнота, зокрема більшість країн-членів ООН, чітко заявляють: Крим – це Україна. Twitter має заблокувати цей акаунт негайно», – написала у твіттері перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.

Коли саме з’явилася позначка біля акаунта – не уточнюється.

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