У МЗС України закликали Twitter заблокувати акаунт МЗС Росії в Криму, якому дали «офіційний» статус

У Міністерстві закордонних справ України закликали Twitter заблокувати акаунт МЗС Росії в окупованому Криму, який отримав позначку, що свідчить про верифікацію профілю.
«На додачу до двох попередніх закликів ми знову наголошуємо, що абсолютно неприйнятно давати позначку про верифікацію так званому «представництву МЗС Росії в Криму» у той час, як вся міжнародна спільнота, зокрема більшість країн-членів ООН, чітко заявляють: Крим – це Україна. Twitter має заблокувати цей акаунт негайно», – написала у твіттері перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар.
Коли саме з’явилася позначка біля акаунта – не уточнюється.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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