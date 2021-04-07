МЗС назвало кількість ув’язнених українців за кордоном

У 2020 році за рішенням судів 7 384 українці відбували покарання за кордоном, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Найбільше засуджених громадян України було в Росії (5 844), Польщі (289), Італії (223), Греції (175) та Чехії (145).

За період 1 січня – 31 грудня 2020 року кількість затриманих та заарештованих громадян України за кордоном становила 16 518.

Найбільше затриманих та заарештованих було в Польщі (8 443), Чехії (4 033), Німеччині (1 565) та Росії (676).

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляло, що станом на 1 жовтня 2020 року за кордоном були затримані 11 968 українців.

Ще 6 202 українці були засуджені за кордоном за вчинення різного роду злочинів.