«Сфальсифіковані та нікчемні «вироки» – МЗС про засудження у РФ фігурантів «справи кримських мусульман»

Міністерство закордонних справ України відреагувало на вирок фігурантам «другої севастопольської групи Хізбут Тахрір».

«Ці нові сфальсифіковані та нікчемні «вироки» свідчать лише про те, що Росія на тимчасово окупованих територіях вдається до будь-яких злочинів з метою знищення осередків свободи думки, релігії, що не підконтрольні її каральним органам. Насильство та репресії не можуть бути відповіддю на право висловлювати свої переконання та захищати свою ідентичність», – йдеться на сайті відомства.

В українському МЗС закликали міжнародних партнерів засудити репресивні кампанії РФ на окупованих територіях та практику порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Раніше сьогодні Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону оголосив вироки фігурантам «кримських мусульман» Рустему Мурасову, Джеббару Бекірову, Завуру Абдуллаєву та Рустему Таїрову. Їх звинуватили у «створенні та участі в терористичній організації». Бекірова засудили до 17 років позбавлення волі, решті дали по 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Перші 4 роки вони проведуть у в’язниці.

Раніше в травні Південний окружний військовий суд Росії засудив кримськотатарського активіста, фігуранта «справи кримських мусульман» Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму.