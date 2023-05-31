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Новини | Суспільство

Від 12 до 17 років ув’язнення: суд у РФ виніс вирок фігурантам ще однієї справи «Хізб ут-Тахрір»

Друга сімферопольська група фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір». Сімферополь, Крим, Україна, 21 лютого 2022 року. Зліва направо: Шабан Умеров, Раїм Айвазов, Різа Ізетов, Фарход Базаров, Ремзі Бекіров

Південний окружний військовий суд російського Ростова-на-Дону оголосив вирок фігурантам «кримських мусульман» Рустему Мурасову, Джеббару Бекірову, Завуру Абдуллаєву та Рустему Таїрову. Про це повідомив «Кримській солідарності» адвокат Еміль Курбедінов 31 травня.

Усіх засуджених було заарештовано у справі «другої севастопольської групи Хізб ут-Тахрір». Бекірова засудили до 17 років позбавлення волі, решті дали по 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Перші чотири роки вони проведуть у в’язниці.

«Необґрунтований, незаконний вирок. Ці люди не злочинці, те, що вони робили – абсолютне добро, вони допомагали іншим сім’ям, приїжджали на суди, підтримували, у них була своя позиція, вони сповідували свою релігію», – заявив Курбедінов.

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У серпні 2021 року російські силовики в Криму провели одразу п’ять обшуків у будинках кримських татар, після чого затримали активістів Рустема Мурасова та Рустема Таїрова, у Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, у Бахчисарайському районі – активіста Заура Абдуллаєва, у Сімферопольському – Рауме Февзієва.

Громадське об'єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомило, що затриманих кримських татар підозрюють у «створенні та участі у терористичній організації».

Президент України Володимир Зеленський тоді назвав «кричущим порушенням прав людини» ці обшуки і затримання кримських татар російськими силовиками, а в МЗС України висловили Росії протест.

Раніше в травні Південний окружний військовий суд Росії засудив кримськотатарського активіста, фігуранта «справи кримських мусульман» Ернеса Сейтосманова до 18 років колонії суворого режиму.

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