Проти засудженого кримського активіста Приходька фабрикують нову справу – дочка

Проти засудженого кримського активіста Олега Приходька фабрикують нову справу, стверджує його дочка.

За останньою інформацією, Приходько перебуває у СІЗО-1 російського Володимира. «Коли ми з мамою в січні приїхали до міста Володимир на побачення, нас не пустили. Сказали в колонії, що потрібен дозвіл слідчого, оскільки проти батька порушено нову кримінальну справу. Слідчий ФСБ протягом дня обіцяв дати дозвіл на побачення, але дав його ввечері. Це була п’ятниця, ми не змогли скористатися ним і поїхали додому», – розповіла Об'єднанню політв'язнів Кремля Наталія Приходько.

Вона додала, що батько востаннє телефонував додому з чужого телефону, перебуваючи у слідчому ізоляторі російського Краснодара. За її словами, через відсутність адвоката родина не знає про місце перебування українського активіста. Невідомі й причини порушення нової кримінальної справи проти нього. На те, щоб найняти адвоката, сім’я не має коштів.

19 січня 2022 року дочка Олега Приходька розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про «знущання і тортури» щодо її батька в російському ув’язненні. Крим.Реалії звернулися за коментарем до ФСВП Росії стосовно стану здоров’я Олега Приходька, але відповіді не отримали.

У жовтні 2021 року адвокат Сергій Легостов після зустрічі з Приходьком повідомив про «жорстоке поводження» з кримчанином у російській колонії.

Рідні Приходька повідомляли Крим.Реалії, що в російській колонії в Олега почалися проблеми з ногами.

Перед цим вони заявляли, що майже пів року не мають зв’язку з ним. Сім’я Приходька також повідомляла, що повністю виплатила штраф 200 тисяч рублів, призначений йому судом у рамках винесеного раніше вироку.

Олега Приходька затримали 10 жовтня 2019 року. Російська ФСБ звинуватила його у підготовці до терористичного акту та незаконному виготовленні вибухових речовин. Приходько заперечує обвинувачення на його адресу.

Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області 17 травня 2021 року ухвалив залишити чинним вирок Олегу Приходьку, засудженому на 5 років позбавлення волі. Захист кримчанина оголосив про намір звертатися в ЄСПЛ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через вирок кримчанину. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Приходька політичним в’язнем.