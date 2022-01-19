«Його вбивають у колонії»: дочка Приходька заявила про катування батька в Росії

Дочка кримського політв’язня, проукраїнського активіста Олега Приходька Наталя Швецова розповіла проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії про знущання і тортури щодо її батька в російському ув’язненні. За її словами, Олега Приходька «тихо вбивають» у російській колонії.

«Вчора (18 січня – ред.) ми були у батька (у Володимирському централі – ред.), нам дали короткострокове побачення на три години. Батько виглядає дуже погано, він дуже набряклий. Йому не дають ніяких ліків, які він має приймати. Ні від шлунка, ні від сечостатевої системи. Ноги набрякли також», – розповіла дочка.

За її словами, коли з російського Ростова-на-Дону його етапували до Володимира, то у 7-ій колонії його «катували струмом, обливали водою, тримали із загнутими руками в наручниках».

«Йому намагалися нав’язати, щоб він відмовився від своєї ідеології. Йому нав’язували під диктовку, що він воював у якихось гарячих точках, що вони йому скажуть. Після приїзду його тримали у карантині. Коли в одиночці він сидів, виходить, він заснув сидячи і його знову відправили у карцер. Тобто там знущаються по-повній. Його просто вбивають по-тихому. Він так і каже: «Мене вбивають, я звідси не вийду. Навіть мого тіла вам не віддадуть». У нього там походу вже онкологія, бо я вже не розумію, як він взагалі тримається без ліків. Ми відправляли йому ліки, а вони не дають йому навіть нічого. Його не лікують. Там взагалі нікого не лікують, їх просто вбивають. Він сказав, що його країна просто про нього забула, – повідомила Наталя Швецова.

За її словами, Приходько скаржиться лікарю на біль, але він «приходить і каже йому: «Все гаразд».

«Його поховають у закритій труні десь і навіть тіло не дадуть. Його тихо вбивають. Ми просто в шоці та жаху, ми навіть не уявляли, що це так. Тому що листи він писав, але він у жодному листі не відповів, як його здоров’я. Тому що якби він відповів, то цей лист просто не пройшов би», – додала Наталя.

Крим.Реалії звернулися за коментарем у ФСВП Росії щодо стану здоров’я Олега Приходька.

У жовтні 2021 року адвокат Сергій Легостов після зустрічі з Приходьком повідомив про «жорстоке поводження» з кримчанином у російській колонії.

Рідні Приходька повідомляли, що в російській колонії в Олега почалися проблеми з ногами.

Перед цим рідні Приходька повідомляли, що майже пів року не мають зв’язку з ним. Сім’я Приходька також повідомляла, що повністю виплатила штраф 200 тисяч рублів, призначений йому судом у рамках винесеного раніше вироку.

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону ухвалив вирок Приходьку.

Пізніше Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області ухвалив залишити чинним вирок Олегу Приходьку, засудженому на п’ять років позбавлення волі. Захист кримчанина оголосив про намір звертатися в ЄСПЛ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цим вироком кримчанину. Постійний представник президента Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька «актом залякування».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Приходька політичним в’язнем.