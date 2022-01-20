Росія не надає Україні інформацію про здоров’я кримського політв’язня Приходька – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що не може отримати від російського омбудсмена Тетяни Москалькової достовірної інформації про стан здоров’я кримського політв’язня, проукраїнського активіста Олега Приходька, оскільки в Росії його вважають «російським громадянином».

«Я не вперше звертаюся до Тетяни Москалькової щодо Олега Приходька. Ми очікуємо відповіді такої ж, яку ми неодноразово отримували. Буде написано буквально таке: «Висловлюю вам вдячність за увагу, яку ви проявляєте до громадянина Росії Олега Приходька». Вони вважають його громадянином Росії і тому не дають інформацію, яка підтверджує чи спростовує його стан здоров’я», – сказала Денісова в ефірі «Радіо Крим.Реалії» (проєкт Радіо Свобода).

Вона додала, що, найімовірніше, у відповіді Москалькової також буде зазначено, що умови утримання та медичне забезпечення Олега Приходька «відповідають чинному законодавству Росії та міжнародним стандартам».

Також Денісова заявила, що вимагає «беззастережного повернення всіх громадян України та припинення знущань, які, зокрема, відбуваються зараз щодо Олега Приходька».

Раніше Людмила Денісова звернулася до Уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «захистити права громадян України, а саме сприяти наданню необхідної медичної допомоги».

До цього дочка Олега Приходька Наталія Швецова розповіла про знущання та тортури над батьком в російському ув’язненні. За її словами, Олега Приходька «тихо вбивають» у російській колонії. Російська сторона поки це не коментувала.

У жовтні 2021 року адвокат Сергій Легостов після зустрічі з Приходьком повідомив про «жорстоке поводження» з кримчанином у російській колонії.

Рідні Приходька повідомляли, що в російській колонії в Олега почалися проблеми з ногами.

Перед цим рідні Приходька повідомляли, що майже пів року не мають зв’язку з ним. Сім’я Приходька також повідомляла, що повністю виплатила штраф 200 тисяч рублів, призначений йому судом у рамках винесеного раніше вироку.

3 березня 2021 року Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону ухвалив вирок Приходьку.

Пізніше Апеляційний військовий суд міського округу Власіха Московської області ухвалив залишити чинним вирок Олегу Приходьку, засудженому на п’ять років позбавлення волі. Захист кримчанина оголосив про намір звертатися в ЄСПЛ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з цим вироком кримчанину. Постійний представник президента Володимира Зеленського в АРК Антон Кориневич назвав рішення російського суду щодо Приходька «актом залякування».

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Олега Приходька політичним в’язнем.