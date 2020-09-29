МЗС закликає світ до відновлення і збереження історичної пам’яті про Бабин Яр у 79 роковини трагедії

Україна закликає міжнародне співтовариство до науково обґрунтованого та політично незалежного відновлення і збереження історичної пам’яті про трагедію у Бабиному Яру. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до 79 роковин трагедії.

Крім того, у МЗС закликали світ об’єднатися задля збереження і утвердження загальнолюдських цінностей, запобігання дискримінації людини за будь-якими ознаками, запобігання повторенню подібних злочинів.

«Сьогодні Україна разом з усім світом вшановує пам’ять десятків тисяч жертв, розстріляних нацистами у Бабиному Яру. Лише протягом 29-30 вересня 1941 року тут було знищено майже 34 тисячі чоловіків, жінок та дітей – лише через те, що вони були євреї. Страти тривали аж до звільнення міста в 1943 році, їх численними жертвами стали також українці, роми, люди інших національностей, які боролися проти окупантів чи просто підлягали знищенню», – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що це спільна для українського та єврейського народів трагедія – «скорботний символ Голокосту, свідчення антигуманності тоталітарних режимів».

«Нацистський режим вбив тисячі невинних людей, радянський режим наполегливо вбивав пам’ять про ці жертви. Зокрема, у повоєнну добу радянська влада послідовно провадила антисемітські кампанії та цілеспрямовано знищувала не лише пам’ять про трагедію, але й саме місце страти. Переслідували навіть тих, хто намагався вшановувати жертв Голокосту. Проте приховати правду було неможливо, завдяки людській пам’яті та неоціненному внеску свідків і дослідників трагедія Бабиного Яру зайняла належне місце у світовій історії», – йдеться в заяві.

Загалом за роки Другої світової війни у Бабиному Яру загинуло понад 100 тисяч людей – євреїв, ромів, караїмів, радянських військовополонених, учасників українського націоналістичного руху опору, пацієнтів психіатричної клініки та представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими». Розстріли в Бабиному Яру тривали аж до визволення Києва від нацистських окупантів.