На Донбасі загинув десантник ЗСУ

Вночі 3 червня на Донбасі під час виконання завдань в зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув військовослужбовець окремої десантно-штурмової бригади старший сержант Забава Вадим Володимирович. Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Загиблий десантник був родом із Запоріжжя, вдома залишилися дружина, донька та син.

«Ми втратили людину, яка боролась за Україну, була патріотом своєї Батьківщини, справжнім воїном», – мовиться у повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.