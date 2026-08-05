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«Не можу зупинитися, поки не знайду останнього» – на фронті загинув пошуковець Олексій Юков

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Олексій Юков
Олексій Юков

На фронті загинув пошуковець, керівник Асоціації «Плацдарм» Олексій Юков, повідомили 5 серпня його родичі і друзі.

«Велика втрата для мене особисто та мого кола спілкування. Більшу частину свого життя він повертав загиблим імена, жив у Словʼянську. Його імʼя – це про Український Донбас та повагу до кожного загиблого, якого він повернув рідним. Отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення», – написав у фейсбуці військовослужбовець Сергій Гнезділов.

Раніше це також підтвердила дружина пошуковця Євгенія Калугіна.

«Юков Олексій назавжди в строю….. Друже, ти неймовірний, то, що ти робив, це мало хто може зробити», – вказав голова Святогірської міської військової адміністрації Володимир Рибалкін.

Олексій Юков був одним із героїв документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» про тих, хто повертає тіла загиблих українських військових. «У мене життя не вистачить, щоб повернути з цієї війни останнього солдата. Я не можу зупинитися, поки я не знайду останнього...», – казав Юков у фільмі.

«Повертаємо кожного, навіть російських військових, – ми лишаємося людьми»: історія пошуковця Олексія Юкова
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«Повертаємо кожного, навіть російських військових, – ми лишаємося людьми»: історія пошуковця Олексія Юкова
відео Радіо Свобода

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Олексій Юков розповідав, що його команда працювала там, де це було надзвичайно небезпечно або куди не могли дістатися державні служби. Часто пошукові місії проходили буквально за кілька кілометрів від лінії фронту, під загрозою повторних обстрілів чи атак дронів.

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    Антон Шульга

    Працюю на Радіо Свобода з квітня 2010 року. Редактор та ведучий ранкових новин

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