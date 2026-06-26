Частини людських тіл «висять на деревах». Як евакуйовують загиблих з «кілзони». Репортаж

Частини тіл російських військовослужбовців висять на деревах. У небі ударні дрони. Земля дистанційно замінована. У таких умовах пошуковці Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» працюють і долають по декілька десятків кілометрів пішки в один бік, щоби дістатися до локацій на Донецькому напрямку.

Кореспондент Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) побачив, як відбувається огляд останків чотирьох військовослужбовців армії РФ та бійця ЗСУ.

Усі бійці загинули орієнтовно взимку 2025 року. Останки російських військових згодом обміняють на тіла загиблих бійців Сил оборони України. Евакуації відбулися завдяки допомозі 66-ї ОМБр імені князя Мстислава Хороброго та 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2.

Череп, дрони і дистанційне мінування

Людський череп висить на гілці. На потиличній частині діра, що свідчить про причину смерті – поранення в голову.

«Ось і голова знайшлася з частиною шкіри. Треба шукати: десь повинні бути тіла», – робить висновок Олексій Юков, пошуковець, керівник Асоціації «Плацдарм».

І тіла справді є, проте від вибуху їхні фрагменти, як от частина ноги, висять на деревах на висоті близько чотирьох метрів. Пошуковцям доводиться шукати довгу палицю, щоб їх збити.

«Насправді це жах: ми заходимо на локацію, і рештки людей просто висять на деревах. Людину розірвало, проте ми змогли ці фрагменти забрати, – ділиться Юков. – Було дуже небезпечно, вся територія завалена дистанційним мінуванням Міни розкидають по території або з коптерів, за допомогою боєприпасів РСЗВ, НРК тощо; а ще російські дрони контролюють переміщення дорогами та лісосмугами».

У таких безпекових умовах не йдеться про пересування транспортом. Пошуковці до місць імовірного перебування людських останків дістаються пішки.

Наприклад, до однієї з останніх локацій йшли пішки близько 30 км, розповідає пошуковець Артур.

«Складність у тому, що в небі багато дронів. А на окремих локаціях останки лежать на відкритій місцевості. Була ситуація, коли ми забирали тіло, тягнемо його, а воно розривається на частини на відкритій місцевості, – описує реалії пошуку тіл Артур. – І ми ж не можемо залишити частину тіла! Водночас розуміємо, що перебування на відкритій місцевості через дронову загрозу небезпечне. Тому намагаємося швидко скласти останки і якнайшвидше дістатися до більш безпечного місця. Це дуже складно: нічого не забути, не пропустити і вийти звідти живим».

«Спальник» і сто рублів

На двох тілах в однострої армії РФ не виявили особистих розпізнавальних знаків і документів, тому їх ідентифікують лише за ДНК.

Якщо ці останки перебували у мішках для трупів, то третє тіло транспортували у чорному спальному мішку.

«Мішків для трупів не вистачає. Тому нам доводиться транспортувати тіла у «спальниках», плащ-наметах, у целофані або просто в рюкзаках, – пояснює Олексій Юков. – А в цьому «спальнику» лежить тіло військовослужбовця збройних сил Російської Федерації. Ми загорнули його в «спальник», щоб витягнути з локації, де відбувався пошук. Тіло розпадалося, і можна було втратити його частини».

Під час огляду на тілі виявили так званий «смертний жетон» з індивідуальним номером військовослужбовця. Проте, зазначає Юков, все одно особу має встановити експертиза ДНК: траплялися випадки, коли у загиблих знаходили чужі жетони.

Огляд триває, в одній з кишень знаходять військовий квиток РФ та сто рублів у ньому.

«А ось і кошти, за які вони прийшли вбивати. Проте самі гинуть за оці папірці. Це дарма втрачені життя», – резюмує пошуковець.

«Царський хрест» і молода дружина

Наступні останки російського військовослужбовця також транспортували у спальному мішку. Під час огляду на тілі помітили кусні оптоволокна.

«Це дронами їх розбивали під час штурмів (під час штурмових дій військових РФ українські військові застосовували проти них FPV-дрони на оптоволокні – ред.). І на тілі лишилися фрагменти «оптики», – зауважує Юков і продовжує оглядати останки.

Він виявляє документи, загорнуті у поліетилен: це дозволило вберегти папери від впливу вологи. А ще пошуковці знаходять десятирубльову купюру, по якій повзають личинки мух – опариші.

На водійському посвідченні зазначено, що загиблий – 1983 року народження, уродженець республіки Комі (це Північно-Західний федеральний округ РФ). Від південних меж Комі до східного кордону України – понад 1200 км.

В одній із кишень виявляють целофановий пакет із залізним хрестом та темними від часу монетами.

«Бачите – це царський ополченський хрест Запроваджений під час російсько-японської війни 1904-1905 років у Російській імперії розрізнювальний знак, також старовинні монети різних періодів. Швидше за все, це забрали у якогось колекціонера», – припускає керівник Асоціації «Плацдарм».

Також на руці загиблого російського військового помітили електронний годинник: він працює, навіть показує актуальний час.

«Людини вже немає, а годинник працює. Це дуже символічно і насправді жахливо», – зауважує Юков.

Пізніше на тілі виявили розпізнавальний жетон армії РФ та фото: на ньому – чоловік із молодою жінкою (імовірно, дружиною, бо на тілі була й обручка) з букетом ромашок.

«Певно, людина одружилася нещодавно, почала нове життя. А в 2025 році він потрапив на війну. Яким чином, невідомо: або силоміць загнали, або пішов за гроші», – міркує Юков.

Лише завдяки пошуковим групам, наголошує Олексій Юков, у росіян є шанс повернутися додому і бути похованими.

«Росіяни мають розуміти, що тут живуть люди. І ці люди збирають тіла російських солдатів, які прийшли їх убивати… Ми лишаємося людьми у будь-якій ситуації. Питання до росіян: «А ви?» – говорить пошуковець і продовжує оглядати останки у російському однострої.

Також того дня пошуковці оглянули рештки військовослужбовця Збройних сил України. На тілі не знайшли документів чи особистих розпізнавальних знаків. Проте, сподіваються в Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм», встановити особу загиблого допоможуть татуювання на тілі та експертиза ДНК.

«Він не вийшов з бою. Тому ми стараємося забирати усіх, кого тільки можливо, з наших хлопців. І це для нас – найголовніше. Пошук триває», – підсумовує Юков.

Обміни тілами військових та цивільних між Україною та Росією тривають від 2 червня 2022 року. 18 червня 2026 року відбувся черговий обмін. До України повернули останки 522 загиблих, які, як стверджує російська сторона, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. За підрахунками аналітичного порталу «Слово і діло», від початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на квітень поточного року в Україну повернули тіла понад 25 тисяч військових.

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