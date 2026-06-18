В Україну повернули останки 522 загиблих – коордштаб

До України за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомив 18 червня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як заявили в коордштабі, слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл.

«Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

У коордштабі також висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

За даними російських ЗМІ, Росії у рамках обміну останками загиблих передали 33 тіла.

Попередній такий обмін відбувся 16 травня. В Україну тоді повернули тіла 528 загиблих.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив на початку цього року уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

Від травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.