Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

В Україну повернули останки 522 загиблих – коордштаб

Як заявили в коордштабі, слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл
Як заявили в коордштабі, слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл

До України за результатами проведених репатріаційних заходів повернули тіла 522 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям, повідомив 18 червня Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Як заявили в коордштабі, слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл.

«Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних сил України, МВС України, Офісу уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур сектору безпеки й оборони України», – йдеться в повідомленні.

У коордштабі також висловили вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

За даними російських ЗМІ, Росії у рамках обміну останками загиблих передали 33 тіла.

Попередній такий обмін відбувся 16 травня. В Україну тоді повернули тіла 528 загиблих.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив на початку цього року уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

Від травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

Форум

XS
SM
MD
LG