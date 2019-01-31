На Львівщині напали на суддю і зламали йому ногу. ВРП здійснює перевірку

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення про напад на виконувача обов’язків голови Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Маркіяна Самсіна. Про це повідомляється на сайті судової влади України.

За даними відомства, суддю Самсіна побили невідомі, зламавши йому ногу.

«30 січня 2019 року до ВРП надійшло повідомлення в.о. Голови Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Самсіна М.Л., у якому він повідомляє, що 27 січня 2019 року до нього підійшли особи, одна з яких неодноразово була судима Кам’янка-Бузьким районним судом. Одна з них висловивилася на адресу судді: «Ти ще кров’ю не харкав»», – мовиться у повідомленні.

За цими даними, 28 січня Самсін звернувся у чергову частину Кам’янка-Бузького відділу поліції із письмовою заявою про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, і воно було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Як повідомляється, Вища рада правосуддя внесла згадану заяву до реєстру повідомлень суддів про втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, триває перевірка викладених фактів.

Розглянувши питання про напад на суддю Самсіна на засіданні 31 січня, Вища рада правосуддя постановила звернутися до Генпрокуратури з поданням про хід досудового розслідування.