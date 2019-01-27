Напад на журналістів в Києві: підозрювані на час слідства перебуватимуть під домашнім арештом

Підозрювані у нападі на журналістів у Києві на час слідства перебуватимуть під домашнім арештом. Про це 27 січня повідомили у столичній поліції.

Відповідне рішення напередодні ухвалив Голосіївський районний суд: затримані мають із 21-ї до 7-ї години ранку перебувати за адресою проживання та виконувати покладені на них обов‘язки.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження у справі про напад на журналістів, який стався ввечері 24 січня в Голосіївському районі столиці України.

За словами координатора громадської організації «Стоп корупції» Романа Бочкали, напали на знімальну групу «Стоп корупції». «Журналісти разом з двома правозахисниками прибули на точку, де грабують пісок. Там їх зустріли озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами», – написав Бочкала у Facebook.

За підозрою у нападі затримали дев’ятьох осіб. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.