Напад на журналістів в Києві: до управління поліції доставили дев’ять підозрюваних

За підозрою у нападі на журналістів у Києві до управління поліції доставили дев’ять осіб. Про це повідомили столичні правоохоронці.

«Вони надають пояснення та з ними проводяться слідчі дії, зокрема впізнання. За вчинення розбійного нападу зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі», – ідеться у повідомленні.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження у справі про напад на журналістів, який стався ввечері 24 січня в Голосіївському районі столиці України.

За словами координатора громадської організації «Стоп корупції» Романа Бочкали, напали на знімальну групу «Стоп корупції». «Журналісти разом з двома правозахисниками прибули на точку, де грабують пісок. Там їх зустріли озброєні молодики, які забезпечували проїзд вантажівкам з награбованими надрами», – написав Бочкала у Facebook.