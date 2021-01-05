На початок року в бюджеті лишалося понад 70 мільярдів гривень – Мінфін

Станом на 1 січня на рахунках Державного казначейства залишалося 70,7 мільярда гривень, повідомило Міністерство фінансів 4 січня.

За даними відомства, з січня по квітень 2020 року загальний фонд бюджету недоотримав 44,2 мільярда гривень.

«Станом на 1 січня 2021 року на рахунках Держказначейства рекордна сума коштів за останні 10 років – 70,7 мільярда гривень (на єдиному казначейському рахунку 12 мільярдів гривень та на рахунках в іноземній валюті 58,7 мільярда гривень). І це при тому, що 2020-й був кризовим роком у всьому світі через пандемію коронавірусу», – стверджують у відомстві.

Загалом, за даними Державної казначейської служби, державний бюджет отримав 877,6 мільярда гривень надходжень. Виконання бюджету оцінюють у 102,2%. Основні джерела надходжень, які забезпечили перевиконання – податки на додану вартість, на доходи фізичних осіб, військовий збір, акцизи.

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Дефіцит бюджету у відомстві оцінюють у 215,5 мільярда гривень, фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету – у 274,5 мільярда.

«При цьому платежі з погашення державного боргу за 2020 рік склали 385,5 мільярда гривень (99,7 % плану), платежі з обслуговування – 119,6 мільярда гривень (88,0% плану)», – повідомляє Міністерство фінансів.

У грудні президент Володимир Зеленський підписав закон про дежавний бюджет на 2021 рік.