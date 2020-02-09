На понеділок в Україні оголосили штормове попередження

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодніх умов у ніч на понеділок.

«За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах значний мокрий сніг, хуртовини ( I рівень небезпечності, жовтий), у західних областях сильний вітер 25-30 м/с, на високогір'ї Карпат 35-40 м/с ( II рівень небезпечності, помаранчевий)», – мовиться на сайті відомства.

За цими даними, у Києві та області 10 лютого прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с ( I рівень небезпечності жовтий).

Окрім того, як зазначають у ДСНС, 10 лютого у високогір'ї Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень), яка у горах Львівської області зберігатиметься і 11 лютого.