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12 травня 2020, Київ 17:09
Новини | Суспільство

На території військової частини знайшли тіло військовослужбовця – ВСП

Тіло військового знайшли з вогнепальним пораненням в голову

На території однієї з військових частин 11 травня виявили тіло військовослужбовя, повідомляє Військова служба правопорядку Збройних сил України 12 травня.

«11.05.20 близько 16.00 на території посту виїзної варти однієї з військових частин виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції», – йдеться в повідомленні.

Спершу повідомлення містило номер військової частини А0139. Ця частина розташована в Києві. Наразі номеру військової частини в повідомленні немає.

Як підтвердив Радіо Свобода голова пресслужби ВСП Володимир Потапов, слідство наразі триває.

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