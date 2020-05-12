На території військової частини знайшли тіло військовослужбовця – ВСП

На території однієї з військових частин 11 травня виявили тіло військовослужбовя, повідомляє Військова служба правопорядку Збройних сил України 12 травня.

«11.05.20 близько 16.00 на території посту виїзної варти однієї з військових частин виявлено тіло військовослужбовця з вогнепальним пораненням в голову. На місці події працювали група оперативного реагування Центрального управління ВСП та працівники національної поліції», – йдеться в повідомленні.

Спершу повідомлення містило номер військової частини А0139. Ця частина розташована в Києві. Наразі номеру військової частини в повідомленні немає.

Як підтвердив Радіо Свобода голова пресслужби ВСП Володимир Потапов, слідство наразі триває.