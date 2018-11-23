НАБУ завершило розслідування про завдання збитків «Чернігівнафтогазгеології» на 2 мільйони гривень – заява

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про завершення розслідування підозрюваним у справі щодо завдання збитків державному підприємству національної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія». Про це повідомляє прес-служба бюро.

За повідомленням, 22 листопада матеріали кримінального провадження отримали дев’ять пдіозрюваних, а саме:

колишній директор держпідприємства НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія»

головний інженер «Чернігівнафтогазгеологія»

директор приватної компанії та його заступник

п’ятеро працівників Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції «Чернігівнафтогазгеології»

Їх підозрюють у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем і службовому підробленні. В НАБУ збитки оцінюють у 2,188 мільйони гривень.

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«Чернігівнафтогазгеологія» – відокремлений підрозділ НАК «Надра України» – в липні 2016 року передало в оренду 248 бурильних труб вартістю 2,188 млн грн приватній компанії, яка одразу надала їх у суборенду іншій, пов’язаній із нею, структурі. Остання мала повернути це обладнання у вересні 2016 року, але фактично цього не зробила. Хоча за паперами виглядало так, що бурильні труби ніби повернуто», – йдеться в заяві НАБУ.

За версією слідства, після цих подій працівники Прилуцької нафтогазорозвідувальної експедиції «Чернігівнафтогазгеології» з відома директора і головного інженера держпідприємства підробили документи про відбракування бурильного обладнання.

Розслідування НАБУ почалось у березні 2017 року, фігуранти розслідування отримали підозру навесні 2018-го.