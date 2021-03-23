НАБУ відкрило провадження щодо голови Верховного суду Данішевської

Національне антикорупційне бюро у відповідь на запит Радіо Свобода підтвердило відкриття кримінального провадження стосовно голови Верховного суду Валентини Данішевської.

Утім, у відомстві не надали деталей, за якою статтею чи статтями воно відкрите.

«НАБУ на виконання ухвали ВАКС внесло відомості до ЄРДР. Водночас, у зв’язку з необхідністю збереження таємниці досудового розслідування, надати інші запитувані відомості не є можливим», – йдеться у відповіді на запит.

10 лютого ЗМІ поширили інформацію, що до Вищого антикорупційного суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ. У ній заявник вказав, що подав заяву про вчинення головою ліквідаційної комісії Верховного суду за сприяння його голови, а також в.о. голови Державної судової адміністрації кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 175 (безпідставна невиплата заробітної плати), ч. 3 ст. 19 (у вигляді розтрати бюджетних коштів на незаконне утримання ліквідаційної комісії ВСУ)1, ч. 4 ст. 382 (привласнення чи розтрата чужого майна, скоєна повторно), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, що сприинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

8 лютого ВАКС зобов’язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.

Валентина Данішевська очолює Верховний суд із 30 листопада 2017 року. Її призначення підтримали 67 із 111 голосів. Данішевська є членом Вищої ради правосуддя.