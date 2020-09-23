НАБУ повідомило про завершення розслідування щодо ексначальника Головного слідчого управління ГПУ

Національне антикорупційне бюро України повідомило 23 вересня про завершення розслідування за підозрою ексначальника Головного слідчого управління ГПУ, викритого на шахрайстві та підбурюванні до надання 150 тисяч доларів США неправомірної вигоди ексдиректору Державного бюро розслідувань.

«22 вересня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акту до суду. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України. Слідство встановило, що колишній посадовець ГПУ разом із іншою особою, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, розробили план дій, за яким спланували отримати від столичного забудовника 150 тисяч доларів США за закриття кримінального провадження, що розслідується територіальним управлінням ДБР. Вказані кошти начебто мали передаватися директору ДБР, однак такого наміру у експрацівника прокуратури не було», – ідеться в повідомленні.

НАБУ вказує, що особу затримали після отримання першого траншу у 75 тисяч доларів США з обумовлених 150 тисяч доларів США. Цього ж дня учаснику злочину повідомили про підозру. Розслідування в цьому провадження детективи НАБУ здійснюють з листопада 2019 року.

Наприкінці 2019 року президент України Володимир Зеленський заявляв про необхідність «перезавантаження» тодішнього керівництва Державного бюро розслідувань. За словами президента, «права рука» ексдиректора ДБР Романа Труби підозрюється в хабарництві.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 3 грудня 2019 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ затримали колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ і підприємця за підозрою у можливому шахрайстві й пособництві у наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів.

У повідомленнях НАБУ і САП прізвище затриманого не вказувалося, але ще в грудні 2019 року засоби інформації з посиланням на джерела в правоохоронних органах вказували, що йдеться про колишнього начальника Головного слідчого управління ГПУ Ігоря Щербину.