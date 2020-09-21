Голова НАЗК після допиту звинуватив ДБР у тиску

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що керівництво Державного бюро розслідувань (ДБР) намагається здійснювати тиск на НАЗК «через законні дії агентства для вирішення конфлікту інтересів у керівників бюро – Олександра Бабікова й Олександра Соколова».

Як повідомляє пресслужба НАЗК, про це Новіков сказав 21 вересня після його допиту в ДБР як свідка.

За словами Новікова, серед причин виклику на допит він бачить нещодавній лист НАЗК до голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради Дениса Монастирського.

У листі йшлося про те, що заступник директора ДБР Олександр Бабіков працює в умовах потенційного конфлікту інтересів, здійснюючи керівництво ДБР, яке займається розслідуванням справ Майдану.

«Конфлікт інтересів у заступника директора ДБР Бабікова буде постійним. Єдиним заходом [для повного вирішення конфлікту інтересів] у цьому випадку може бути лише його звільнення з посади», – сказав голова НАЗК.

Новіков також заявив, що НАЗК внесло припис в. о. директора ДБР Олександру Соколову щодо ненадання працівниками ДБР інформації про конфлікт інтересів у нього і його заступника.

НАЗК має підстави вважати, що Олександр Соколов не здійснив заходи з усунення конфлікту інтересів, нарахувавши премію та інші виплати самому собі, додав Новіков.

У ДБР заяву голови НАЗК не коментували. На сайті бюро вказано, що виклик Новікова на допит як свідка здійснений для встановлення відомих йому «обставин щодо заволодіння службовими особами НАЗК серверним обладнанням ТОВ».

У пресслужбі НАЗК повідомили, що йдеться про справу щодо підозри екскерівництва НАЗК у зловживанні на понад дев’ять мільйонів гривень при оренді обладнання для Реєстру декларацій.

У січні цього року першим заступником директора Державного бюро розслідувань став колишній адвокат експрезидента України Віктора Януковича Олександр Бабіков, а посаду заступника директора бюро обійняв Олександр Соколов.

Перед цим низка громадських організацій звернулася до президента, керівництва ДБР, Офісу генпрокурора, НАБУ та народних депутатів з відкритим листом, в якому закликала не призначати Олександра Бабікова заступником директора ДБР.

«Призначення Олександра Бабікова не є можливим. І не лише тому, що це взагалі морально неприпустимо і страшно звучить. Адвокат Януковича буде курувати розслідуванням справ Майдану. Це вже нищить довіру до ДБР на друзки, як з боку потерпілих, з боку слідчих, так і довіру суспільства в цілому», – йшлося у листі.

Тодішня в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, що підрозділ по справах Майдану підпорядкований виключно директору ДБР, і «вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів».

У березні Венедіктову призначили генеральним прокурором.