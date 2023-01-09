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НАБУ розшукує депутатку ВР від «Слуги народу» за підозрою в недостовірному декларуванні

Про це НАБУ повідомило 9 січня

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук народну депутатку Маргариту Шол – про це свідчать дані на сайті НАБУ від 9 січня.

«НАБУ розшукує народну депутатку України IX скликання, підозрювану у недекларуванні у кримінальному провадженні № 42022000000000309 від 18.02.2022», – йдеться в повідомленні.

Дані розшукуваної свідчать, що йдеться про Маргариту Шол, яку підозрюють в умисному декларуванні недостовірної інформації.

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Маргарита Шол була обрана до Верховної Ради у 2019 році від партії «Слуга народу». Ані партія, ані сама Шол публічно не коментували оголошення її в розшук.

У грудні НАБУ повідомила про підозру народному депутату через недостовірне декларування. Тоді медіа повідомили, що йдеться про представника «Слуги народу» Юрія Камельчука.

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