НАБУ розповіло про кримінальні провадження проти представників «Нафтогазу»

Національне антикорупційне бюро розслідує «низку кримінальних проваджень» щодо діяльності національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Про це в Бюро повідомили у відповідь на запит Раді Свобода.

Пресслужба установи не уточнила точну кількість проваджень, але повідомила, що в них «досліджуються обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень як чинними, так і колишніми працівниками низки структурних підрозділів НАК «Нафтогаз України», а також посадовими особами останньої».

Провадження розслідують за ознаками таких порушень:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (стаття 191)

легалізація майна, одержаного злочинним шляхом» (стаття 209)

створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній (стаття 255)

зловживання владою або службовим становищем (стаття 364)

службове підроблення (стаття 366)

шахрайство (стаття 190)

«Підставами для початку досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях... стали самостійне виявлення слідчим (детективом), а також повідомлення громадян про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Відповідні відомості вносилися до Єдиного реєстру досудових розслідувань в період з 2013 по 2021 рік», – йдеться у відповіді.

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Пресслужба НАБУ уточнює, що в цих кримінальних провадженнях перевіряються обставини, які мали місце з 2010 по 2020 рік.

Національне антикорупційне бюро 5 березня повідомило, що Вищий антикорупційний суд в апеляції скасував передачу справи про розкрадання газу «Нафтогазу» на понад 729 мільйонів гривень іншому органу.