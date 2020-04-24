Котирування нафти залишаються нижче від 22 доларів за барель Brent

Котирування еталонного сорту нафти Brent 24 rквітня перебувають нижче від 22 доларів за барель.

Це на більш як 5 доларів вище від мінімальних за понад 20 років значень, досягнутих раніше цього тижня. Водночас цей рівень усе ще є недостатнім для балансування бюджетів багатьох країн, основою економік яких є продаж нафти.

За оцінками фахівців, надмірна пропозиція нафти ще впродовж тривалого часу буде головним чинником ціноутворення – світ за умов пандемії COVID-19 пов’язаних із цим обмежень просто не потребує попереднього обсягу видобутку. Водночас призупинення видобутку є технологічно складним процесом, у багатьох випадках виробникам дешевше качати нафту за мінімальними цінам і навіть у збиток, ніж консервувати родовище.