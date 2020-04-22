Ціна російської нафти падала до мінімумів за 21 рік

Ціна російської нафти марки Urals 22 квітня поверталася до мінімальних значень за 21 рік, свідчать дані цінового агентства Argus. Вартість російської нафти в Північно-Західній Європі в абсолютному обчисленні впала на 5,92 долара за барель – до 11.59 долара. Ще нижче ціна Urals падала 1 квітня, тоді вона становила 10,54 долара, це була найнижча ціна з березня 1999 року.

За оцінками фахівців, надмірна пропозиція нафти ще впродовж тривалого часу буде головним чинником ціноутворення – світ за умов пандемії COVID-19 пов’язаних із цим обмежень просто не потребує попереднього обсягу видобутку. Водночас призупинення видобутку є технологічно складним процесом, у багатьох випадках виробникам дешевше качати нафту за мінімальними цінам і навіть у збиток, ніж консервувати родовище.

Країни, в яких видобувають сировину, вже бачать ознаки поліпшення ситуації, вказуючи, зокрема, на те, що в Китаї відновлюються авіаперевезення. У третьому кварталі, сподіваються представники нафтових компаній, уся світова економіка повернеться в нормальне русло, і попит та пропозиція нафти до кінця року можуть більш-менш зрівнятися.