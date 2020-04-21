Міністри ОПЕК+ обговорюють «драматичну ситуацію на ринку нафти»

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила, що кілька міністрів із країн-членів картелю та з країн-союзників провели 21 квітня консультації для обговорення зниження світових цін на нафту.

Організація заявила, що міністри проводили «неофіційну телеконференцію для мозкового штурму щодо поточної драматичної ситуації на ринку нафти». Із повідомлення незрозуміло, чи брали участь у нараді представники великих виробників, таких як Росія та Саудівська Аравія.

Ціни на нафту продовжили своє падіння на початку поточного тижня. Ф’ючерси на американську нафту WTI досягли 20 квітня від’ємних значень, котирування еталонного північноморського сорту нафти Brent опустилися 21 квітня до мінімальних із 2001 року показників.