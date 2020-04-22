Ціна нафти Brent впала до рівня червня 1999 року

Ціна міжнародної еталонної нафти Brent впала до 15,98 долара за барель, що є найнижчим рівнем з червня 1999 року.

Американська еталонна марка – West Texas Intermediate – торгувалася за 11,42 долара за барель. 20 квітня вперше в історії її ціна впала нижче нуля й досягла мінус 40 доларів за барель.

Аналітики прогнозують подальше падіння цін на нафту, оскільки в наступні місяці пропозиція й надалі перевищуватиме попит. При цьому у сховищах нафти буде недостатньо місця для її зберігання.

До нинішньої ситуації призвів збіг кількох чинників. Із одного боку, через неочікувану коронавірусну пандемію економічна активність у світі значно впала, що знизило споживання нафти.

Із іншого, до надлишку нафти на ринку призвели й суперечки між нафтовидобувними країнами: після відмови Росії в березні піти на скорочення видобутку нафти в рамках домовленості ОПЕК+ Саудівська Аравія, один із найбільших видобувачів нафти у світі, пішла на демпінг на світовому ринку.

Врешті учасники домовленості ОПЕК+ таки досягли згоди: сторони домовилися знизити видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на день протягом травня та червня. Втім, це практично не вплинуло на зниження цін на нафту.