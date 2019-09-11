Кабмін змінив своїх представників у наглядовій раді «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України змінив представників держави у складі наглядової ради НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє «Урядовий портал».

Рішення ухвалили під час засідання уряду 11 вересня.

«Уряд достроково припинив повноваження Демчишина Володимира Васильовича, Попика Сергія Дмитровича та Мар’євича Костянтина Михайловича в якості представників держави у наглядовій раді НАК «Нафтогаз України», – мовиться у повідомленні.

На посади у наглядову раду Нафтогазу призначили Юлію Ковалів та Наталію Бойко. Ще одна позиція залишилась вакантною.

За даними «Нафтогазу», НАК є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України, яка здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.