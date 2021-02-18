Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
18 лютого 2021, Київ 13:16
Новини | Політика

До 2030 «Нафтогаз» планує генерувати чверть енергії з зелених джерел – стратегія

Радниця голови правління Лана Зеркаль повідомила, що компанія має на меті стати вуглецево нейтральною до 2040 року

Станом на 2030 рік «Нафтогаз» планує отримувати приблизно чверть своєї генерації енергії з зелених джерел, заявив під час презентації бізнес-стратегії групи 18 лютого голова правління Андрій Коболєв.

« 2030 рік – приблизно четверта частина всієї енергії, яку генерує Н, буде надходити з зелених джерел. Ми вже будемо публічною команією, будемо сфокусовані на наших клієнтах, на споживачах як основному джерелі створення нашої цінності. Ми так само будемо активно змінювати портфель наших джерел енергії і переходити до сталої енергетики», – розповів він.

На цьому ж заході радниця голови правління компанії Лана Зеркаль розповіла про плани «Нафтогазу» розвивати напрямки зеленої енергетики.

Читайте також: Коболєв про лист Вітренка: «поки що вирішили ігнорувати»

«Ми як компанія збираємося йти в ногу з прогресом у реалізації цілей Паризької угоди. Це означає перш за все зменшення емісії вуглецю, повязаної з нашою власною діяльністю. Є дуже багато способів, як цього досягнути. Перш за все, це зменшення емісії і викидів, а по-друге, це зміна підходів у наданні послуг нашим споживачам», – розповіла вона.

За її словами, ці заходи вплинуть на весь бізнес-портфель групи і передусім пов’язані із запровадженням «нових зелених і екологічно дружніх» видів діяльності.

Одним із них Зеркаль назвала вітрогенерацію. Вона послалася на аналіз Світового банку, згідно з яким Україна має високий потенціал у офшорній вітрогенерації. «Нафтогаз», який наразі виходить на шельф у видобутку газу, розглядає для себе цей напрямок.

«Світовий банк оцінює Причорноморську зону як можливість у нарощуванні 460 гігават електроенергії, пов’язаної з розвитком вітрової енергетики, і Україна з цього портфелю має 250 гігават можливостей», – розповіла Зеркаль.

Лана Зеркаль
Лана Зеркаль

Водночас радниця голови компанії звернула увагу на те, що використання цих можливостей для України обмежене, адже вона не є членом Європейського Союзу.

«Тому для нас розвиток цього напрямку також пов'язаний із нарощуванням співробітництва з ЄС і гарантування того, що ми будемо рівними партнерами при розвитку зеленої енергетики, оскільки ми беремо на себе цілі, пов'язані з шаленими інвестиціями», – додала представниця «Нафтогазу».

Вона зазначила, що інвестиційний цикл у зелену енергетику триває понад 25 років.

Також Зеркаль нагадала, що восени 2020 року «Нафтогаз» підписав меморандум із «Енергоатомом» щодо розвитку водневої енергетики.

«Це дійсно бізнес майбутнього, і оцінки його розвитку зараз коливаються від 2%, які є на зараз у споживанні водню, до 23% у 2050 році. Як ви бачите, цикл є доволі довгим, і ми перебуваємо зарза тільки на початку розвитку», – сказала вона.

Під час брифінгу Зеркаль пояснила наміри «Нафтогазу» знизити вуглецевий слід соціальною відповідальністю. Вона також повідомила, що компанія має на меті стати вуглецево нейтральною до 2040 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG