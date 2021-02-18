До 2030 «Нафтогаз» планує генерувати чверть енергії з зелених джерел – стратегія

Станом на 2030 рік «Нафтогаз» планує отримувати приблизно чверть своєї генерації енергії з зелених джерел, заявив під час презентації бізнес-стратегії групи 18 лютого голова правління Андрій Коболєв.

« 2030 рік – приблизно четверта частина всієї енергії, яку генерує Н, буде надходити з зелених джерел. Ми вже будемо публічною команією, будемо сфокусовані на наших клієнтах, на споживачах як основному джерелі створення нашої цінності. Ми так само будемо активно змінювати портфель наших джерел енергії і переходити до сталої енергетики», – розповів він.

На цьому ж заході радниця голови правління компанії Лана Зеркаль розповіла про плани «Нафтогазу» розвивати напрямки зеленої енергетики.

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«Ми як компанія збираємося йти в ногу з прогресом у реалізації цілей Паризької угоди. Це означає перш за все зменшення емісії вуглецю, повязаної з нашою власною діяльністю. Є дуже багато способів, як цього досягнути. Перш за все, це зменшення емісії і викидів, а по-друге, це зміна підходів у наданні послуг нашим споживачам», – розповіла вона.

За її словами, ці заходи вплинуть на весь бізнес-портфель групи і передусім пов’язані із запровадженням «нових зелених і екологічно дружніх» видів діяльності.

Одним із них Зеркаль назвала вітрогенерацію. Вона послалася на аналіз Світового банку, згідно з яким Україна має високий потенціал у офшорній вітрогенерації. «Нафтогаз», який наразі виходить на шельф у видобутку газу, розглядає для себе цей напрямок.

«Світовий банк оцінює Причорноморську зону як можливість у нарощуванні 460 гігават електроенергії, пов’язаної з розвитком вітрової енергетики, і Україна з цього портфелю має 250 гігават можливостей», – розповіла Зеркаль.

Водночас радниця голови компанії звернула увагу на те, що використання цих можливостей для України обмежене, адже вона не є членом Європейського Союзу.

«Тому для нас розвиток цього напрямку також пов'язаний із нарощуванням співробітництва з ЄС і гарантування того, що ми будемо рівними партнерами при розвитку зеленої енергетики, оскільки ми беремо на себе цілі, пов'язані з шаленими інвестиціями», – додала представниця «Нафтогазу».

Вона зазначила, що інвестиційний цикл у зелену енергетику триває понад 25 років.

Також Зеркаль нагадала, що восени 2020 року «Нафтогаз» підписав меморандум із «Енергоатомом» щодо розвитку водневої енергетики.

«Це дійсно бізнес майбутнього, і оцінки його розвитку зараз коливаються від 2%, які є на зараз у споживанні водню, до 23% у 2050 році. Як ви бачите, цикл є доволі довгим, і ми перебуваємо зарза тільки на початку розвитку», – сказала вона.

Під час брифінгу Зеркаль пояснила наміри «Нафтогазу» знизити вуглецевий слід соціальною відповідальністю. Вона також повідомила, що компанія має на меті стати вуглецево нейтральною до 2040 року.