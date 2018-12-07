Суд щодо скасування арешту Нагорного вдруге перенесли: адвокати знову не з’явилися

У Печерському районному суді 7 грудня вдруге перенесли розгляд скасування арешту бізнесмена Тимофія Нагорного, якого підозрюють у держзраді. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Спочатку засідання мало відбутися 5 грудня, але на нього не з’явилися адвокати Нагорного. Клопотання про скасування арешту подавала адвокат Катерина Войтенко. Нагорний розірвав з нею договір, відповідно, вона не прийшла на суд. Нові захисники бізнесмена також не з’явилися обидва рази, оскільки під час засідань брали участь в інших процесах.

7 грудня Нагорний просив суддю не розглядати клопотання без адвокатів і почекати їх півгодини. Прокурор Олексій Сибіряков запропонував перенести засідання.

Суддя Олеся Бутрин перенесла розгляд на 10 грудня, і з огляду на повторну неявку адвокатів прийняла рішення призначити Нагорному адвоката з вторинного центру надання правової допомоги.

На початку жовтня СБУ висунула Тимофію Нагорному підозру в скоєнні двох злочинів: державної зради (стаття 111 Кримінального кодексу) та шахрайства (стаття 190). За версією слідства, у вересні 2014 року підозрюваного завербували російські спецслужби в Москві, коли він поїхав туди брати участь в «Марші миру». СБУ вважає, що одним з головних завдань Нагорного було створення в Україні нової проросійської політичної партії.

Підозра в шахрайстві полягає в тому, що, за версією слідства, Нагорний отримав від російського бізнесмена Олексія Душутіна 1 мільйон євро. СБУ стверджує, що за ці гроші українець обіцяв допомогти Душутіну позбутися кримінального переслідування в Росії за посередництвом сина екс-прокурора України Артема Пшонки.

Нагорний всі звинувачення відкидає, і стверджує, що його не вербували російські спецслужби. Він заявив, що росіянин Душутін дійсно давав йому гроші, але не для того, щоб позбутися кримінального переслідування, а для створення нової політичної сили в Україні.

Нагорний був заарештований 4 жовтня. Через тиждень він вийшов під заставу, але вже 22 жовтня повернувся у СІЗО за рішенням Київського апеляційного суду. 29 листопада Печерський районний суд продовжив бізнесменові арешт до 27 грудня.

Тимофій Нагорний – український бізнесмен, меценат, громадський діяч, продюсер, президент «Фонду волонтерів України», директор міжнародної компанії «Спорт-сервіс». З 2004 по 2009 рік був одружений із олімпійською чемпіонкою 1996 року Лілією Подкопаєвою.