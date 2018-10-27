Радіо Свобода Daily: бізнесмен-утікач із Росії розповів про підготовку проросійського перевороту в Україні

Бізнесмен-утікач із Росії про Нагорного і ФБС

Колишній російський бізнесмен Олексій Душутін, який, за його твердженням, втратив бізнес за участі рейдерів та Міноборони Росії, став відомим в Україні після того, як викрив зв’язок із російськими спецслужбами українського бізнесмена Тимофія Нагорного та ще двох людей. Останнім часом Душутін живе в Канаді та організовує поїздки туди європейських артистів і спортсменів. Саме про це він хотів поговорити у Києві з колишнім чоловіком гімнастки Лілії Подкопаєвої Тимофієм Нагорним. Але той, за словами Душутіна, запропонував йому співпрацю з ФСБ та «допомогу за гроші».

Звернення Олексія Душутіна до СБУ стало початком резонансної «шпигунської» справи. Однак колишній російський бізнесмен, який провів шість років у московській в’язниці та психлікарні після того, як спробував викривати корупцію у будівельному секторі, тепер боїться за своє життя. Душутін випадково дізнався про частину значної агентурної мережі, яка, за його словами, готує проросійський переворот та криваві заворушення в Україні, про що він заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода. Однак, каже він, українські правоохоронці не поспішають ані з нейтралізацією цього, ані з захистом таких свідків, як він.

Філарет може очолити об’єднану українську церкву

Українська православна церква Київського патріархату висуватиме на пост глави об’єднаної української церкви патріарха Філарета. Сам глава УПЦ КП уточнив, що кандидатів на пост глави об’єднаної церкви обиратимуть безпосередньо на об'єднавчому соборі, і їм потрібно буде мати підтримку архієреїв.

Перехід парафій в єдину Українську православну церкву відбуватиметься шляхом голосування парафіян, а об’єднана українська церква називатиметься «Українська православна церква», повідомив голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет. «Назва буде «Українська православна церква» – офіційна. Друга назва – Київський патріархат», – сказав він.

Разом з тим, більшість українців (71,5%) не знають або не можуть сказати, що таке томос, повідомив Антон Грушецький, заступник директора КМІС, під час презентації результатів соціологічного дослідження, яке замовила громадська організація «Детектор медіа». Серед опитаних лише 28,5% сказали, що знають, що таке томос (офіційний документ про «незалежність церкви»).

Релігійні переслідування в ОРДЛО

А от в ОРДЛО правозахисники виявили численні факти релігійних переслідувань. Про це йдеться у новому звіті «Свобода віросповідання під прицілом» від Інституту релігійних свобод. Як на підконтрольних угрупованням бойовиків «ДНР» і «ЛНР» територіях знищують церкви? Навіщо роблять «перереєстрацію» та «перепис» вірян? Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили пастор, перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура та виконавчий директор Інституту релігійних свобод Максим Васін.

Що сталося з заявою Гуґа про присутність Росії на Донбасі

Заява Александра Гуґа про те, що місія ОБСЄ не побачила прямих доказів російського втручання на Донбасі, була широко розтиражована в ЗМІ та викликали обурення в соцмережах. Однак, невдовзі після виходу цього інтерв'ю видання Foreign Policy вилучило слова першого заступника голови СММ ОБСЄ зі свого тексту, пояснивши, що вони не відповідали його справжній точці зору. Якщо це викривлення, то на якому етапі воно відбулось? Це обмовки Александра Гуґа, трактування Foreign Policy чи цитування в українських медіа?

Тепер стисло.

Членам російської делегації Комісії з питань рибальства в Азовському морі заборонили в’їзд до України

За шістьох затриманих у справі «Ощадбанку» внесли застави, очікується вихід їх на свободу.

Сестра ув’язненого в Росії українського кінорежисера Олега Сенцова Наталія Каплан оприлюднила його заповіт щодо його творчості, про який вона повідомляла ще на початку вересня.

Газовий партнер кумів Путіна

Анексія Криму у 2014 році – це втрата не лише українських територій, а й українських ресурсів. Росіяни захопили родовища, бурові платформи, кораблі та цілу мережу газопроводів українського «Чорноморнафтогазу» в Чорному й Азовському морях. За деякими оцінками, лише з Одеського родовища у шельфі Чорного моря росіяни викачали понад три мільярди кубів газу. А поки українське МЗС намагається через Постійний арбітражний суд в Гаазі зобов'язати окупантів припинити розкрадання природних ресурсів і заплатити за вже розкрадене, російське агентство з надрокористування продовжує роздавати ліцензії. Ліцензії на право видобутку нафти і газу з українських родовищ – на шельфі Чорного та Азовського морів. Хто користується вкраденими українськими надрами за російськими законами – у розслідуванні «Схем».

​Вчитель для 8 мільйонів учнів

Вже три роки учитель фізики Рішельєвського ліцею міста Одеси Павло Віктор знімає свої уроки на відео. Зараз на його Youtube-канал підписано понад 130 тисяч користувачів, а переглядів 8 мільйонів! Перші прямі трансляції уроків пан Віктор почав робити для учнів, які пропускали заняття. Після цього він спробував вести трансляції під час звичайних уроків у класі. Ідея сподобалася як учням, так і керівництву ліцею. Викладача забезпечили обладнанням: мікшером і двома камерами. Виявилося, що відео вчителя активно дивляться на Youtube, тож він вирішив записати повний курс фізики. Відеосюжет про нього до вашої уваги. Тим часом надійшло повідомлення, що троє невідомих зіштовхнули 64-річного Павла Віктора з велосипеда та відібрали транспортний засіб, про що повідомила поліція Одеської області. «Потерпілий самостійно звернувся по допомогу до медичного закладу із тілесними ушкодженнями», – розповіли правоохоронці.

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